72-летний житель Челябинской области перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Мужчина продал автомобиль и взял несколько кредитов

В Южноуральске в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 72‑летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные запугали его и заставили взять кредиты. В результате мужчина лишился более двух миллионов рублей и остался должником, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился полицейским. В ходе беседы якобы правоохранитель сообщил, что по счетам мужчины проходят сомнительные операции и он подозревается в финансировании экстремистской деятельности. Неизвестный добавил, что планам злоумышленников можно помешать, если оформить несколько кредитов и перевести полученные деньги вместе со сбережениями на безопасный счет.

«За три дня пенсионер оформил несколько кредитов и перевел деньги на продиктованные незнакомцем счета. После чего мужчине сказали, что необходимо внести еще, тогда он продал свой автомобиль и перевел на „безопасный счет“ еще миллион рублей»,— уточнили в ведомстве.

На этом злоумышленник не остановился и спустя несколько дней вновь позвонил мужчине и потребовал денег. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают южноуральцев прекращать разговор, как только неизвестные начинают говорить о деньгах. Если есть сомнения, можно позвонить по номеру горячей линии *1593 и проконсультироваться.