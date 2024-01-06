72 человека погибли по вине пьяных водителей в Челябинской области в 2023 году

Это каждый четвертый от общего числа погибших в ДТП

В новогодние праздники в Челябинской области по поручению начальника областной полиции генерала-лейтенанта Михаила Скокова проводятся проверки на выявление пьяных водителей, поскольку зачастую именно они являются виновниками смертельных ДТП. Так, в 2023 году из-за пьяных водителей в регионе погибли 72 человека, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Накануне, 5 января, ГИБДД и министерство здравоохранения Челябинской области провели совместное мероприятие по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Совместно с экипажами ДПС несет службу „передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения“, который позволяет провести процедуру медицинского освидетельствования на месте, тем самым сократив время»,— сообщили в ведомстве.

Всего с начала проведения мероприятия было выявлено четыре пьяных водителя. В ближайшее время они понесут наказание. Проверки в регионе продолжатся.