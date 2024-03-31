70-летняя жительница Челябинской области перевела мошенникам более миллиона рублей

Потерпевшей поступали многочисленные звонки от разных лиц

В отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от 70-летней жительницы Аши. По словам женщины, ей много раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств, и убеждали ее снимать и переводить деньги на якобы безопасные счета. В результате она лишилась более миллиона рублей и едва не стала должником. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что сначала ей поступил звонок через мессенджер. Девушка представилась сотрудницей министерства здравоохранения и сообщила, что пришла на помощь, так как все сотрудники этой сферы подверглись мошенничеству. Далее ей поступили звонки от якобы сотрудника Центробанка и правоохранительных органов, которые запугали женщину и убедили ее перевести на «безопасный счет» все сбережения. В результате пенсионерка съездила в банк и перевела на указанный неизвестными счет 145 тысяч рублей.

После этого мошенники заявили, что теперь необходимо провести второй этап «спецоперации». Для этого нужно снять оставшиеся сбережения в размере более миллиона рублей и вновь перевести их на якобы безопасный счет.

«Несмотря на то, что сотрудники финансового учреждения неоднократно спрашивали вкладчицу о цели ее манипуляций с финансами, она по инструкции звонивших озвучила правдоподобную версию, взяла все деньги и перевела их через ближайший банкомат»,— рассказали в ведомстве.

Но и этого мошенникам оказалось недостаточно. Они снова позвонили потерпевшей и сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит от ее имени. Для того, чтобы аннулировать заявку, пенсионерке необходимо лично взять кредит, а полученные деньги перевести на резервный счет. Женщина оставила заявку на получение кредита в размере полумиллиона, но спустя некоторое время получила отказ. Позже она поняла, что ее обманули.

Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

В Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если поступают сомнительные звонки, а неизвестные требуют перевести деньги или назвать свои данные или данные карты.