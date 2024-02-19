64-летняя жительница Омска обокрала четырех челябинских пенсионерок

Ущерб составил 600 тысяч рублей

В отделы полиции в Челябинске за неделю поступили три заявления от пожилых местных жительниц о краже у них денег. Все преступления были совершены по одной и той же схеме. Работая по заявлениям, полицейские выяснили, что к кражам денег причастна ранее судимая 64-летняя жительница Омска, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшие рассказали, что к ним домой приходила пожилая женщина и сообщала о том, что якобы по просьбе их родных к ним привезут продуктовые наборы, за которые нужно будет заплатить. Пока они ждали якобы доставку наборов, подозреваемая в ходе душевных бесед выведывала, где пенсионеры хранят деньги, а потом в удобный момент похищала их и уходила.

«Проанализировав схему преступлений и детально опросив потерпевших, полицейские пришли к выводу, что к их совершению причастен один и тот же человек. В результате кропотливой ежедневной работы оперативники установили личность подозреваемой и ее местонахождение. Чтобы задержать злоумышленницу, полицейским пришлось выезжать в служебную командировку в Екатеринбург»,— рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Она заключена под стражу.