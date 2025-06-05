4 июня челябинка 1963 года рождения вместе с супругом прибыла в урочище Джилы-Су на северном склоне горы Эльбрус (Зольский район Кабардино-Балкарской Республики). Женщина близко подошла к краю обрыва на смотровой площадке в районе водопадов, потеряла равновесие и сорвалась. От полученных травм она скончалась. Следственный комитет Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку, следует из сообщения ведомства. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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