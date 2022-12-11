62‑летний мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Магнитогорске

Причиной ЧП стало замыкание электропроводки

Вечером 10 декабря в Магнитогорске на улице Газеты Правда в доме № 26 произошел пожар. Как сообщили в социальных сетях местные жители, в квартире, в которой произошел пожар, проживала неблагополучная семья. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области факт произошедшего подтвердили.

«В 19:04 сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на пожар в доме по улице Газеты Правда. По прибытии было обнаружено возгорание квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе разведки в квартире, где происходило возгорание, был обнаружен 62-летний мужчина без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

Пока одни спасатели ликвидировали возгорание, другие при помощи спасательных комплектов вывели на улицу восемь человек, в том числе одного ребенка. Еще одного жильца эвакуировали при помощи механической лестницы.

В результате пожара сгорели вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

На месте произошедшего работали 16 человек и 4 единицы техники от МЧС.