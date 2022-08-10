61-летней челябинке грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество с земельным участком

Пенсионерка воспользовалась пробелом в законодательстве

Под Челябинском полицейские обнаружили мошенническую схему покупки и оформления в собственность земельного участка. В селе Долгодеревенское женщина зарегистрировала на себя несуществующую баню, а потом купила земельный участок, на котором якобы располагалось это строение. Цена получилась на полмиллиона рублей ниже рыночной, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Преступление раскрыли сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Они выяснили, что 61-летняя задержанная несколько лет назад для покупки земельного участка воспользовалась особенностями законодательства того времени и предоставила ложные сведения в государственную организацию.



Зарегистрированной на нее бани площадью 20 квадратных метров по факту не существовало, что подтверждается снимками из организации «Российские космические системы». Подозреваемая купила также земельный участок площадью 1500 квадратных метров, расположенный в селе Долгодеревенское, на котором располагалось якобы данное строение. Цена земельного надела была значительно ниже рыночной.



В итоге администрация Сосновского района получила ущерб в размере рыночной стоимости, то есть не меньше 487 тысяч рублей.



Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 159 УК РФ. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы. С челябинки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

