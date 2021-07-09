60 эвакуированных из Джабыка Челябинской области разместили в снежненской школе

Половину прибывших увезли родственники

В снежненской школе организован временный пункт помощи погорельцам из села Джабык, где сгорело, по предварительным данным, сорок жилых домов.

«Сейчас в пункте временного размещения осталось 30 человек, из них четверо — дети. Есть среди них и те, кто потерял дом. Прибыли усталые, потерянные. Сейчас приободрились немного. Но, конечно, расстроенные. В школе дежурит медик. Всех покормили обедом. Очень старались. А люди из дома несли постельное белье, пледы», — рассказала Елена Емелина, директор школы.

Половину эвакуированных сельчан увезли родственники.

Кроме того, пункты временного размещения оставшихся без крова людей организованы в поселке Новокаолиновый и в Карталах. В общей сложности в них размещены 72 человека, из них 12 детей, сообщает управление МЧС по Челябинской области.



На юге Челябинской области сохраняется чрезвычайная ситуация. Губернатор Алексей Текслер на месте руководит работой штаба. Для борьбы с огнем из Москвы вызван борт МЧС.