57 человек тушили ландшафтный пожар в Челябинской области

В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности

Вечером 2 сентября в Верхнеуральском районе около поселка Вятский возник ландшафтный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на месте работали почти 60 человек.

«В тушении было задействовано 6 единиц техники и 29 человек личного состава от пожарной охраны, 11 единиц техники и 28 человек от лесоохраны. Пожар полностью ликвидирован»,— сообщили в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается. Пострадавших в результате ЧП нет.

В Челябинской области сохраняется 4-5 класс пожарной опасности. Только за одни сутки с 1 на 2 сентября в регионе произошло 14 ландшафтных пожаров на площади 46 гектаров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам районов обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности и организовать работу по патрулированию. Кроме того, глава региона поручил своевременно вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации при возникновении такой необходимости.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.