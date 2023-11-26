54-летний рыбак утонул на озере Иткуль в Челябинской области

Толщина льда на водоеме вдвое меньше безопасной

В Верхнем Уфалее Челябинской области в минувшую субботу, 25 ноября, на озере Иткуль утонул 54-летний рыбак. Тело мужчины спасатели достали с двухметровой глубины в ночь на 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Рано утром в субботу мужчина отправился на рыбалку с двумя товарищами. Время пролетело незаметно, и только к вечеру мужчины спохватились, что вещи товарища лежат на берегу, а самого его нет. Они вызвали спасателей.

«Водолазы обнаружили тело мужчины в шести метрах от берега на двухметровой глубине, извлекли на берег и передали сотрудникам полиции»,— сообщили в ведомстве.

Толщина льда на озере Иткуль составляет всего пять сантиметров.

Напомним, это уже второй погибший на водоеме за день: также в субботу на Аргазинском водохранилище погиб 52-летний рыбак, провалившись под лед. Извлечь его тело спасателям удалось только сегодня утром.