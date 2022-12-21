50-летний мужчина погиб при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

Второй участник ДТП отделался легкими травмами

Вечером 20 декабря в Челябинской области на 20 километре автодороги Миасс — Златоуст произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате водитель одной из машин скончался на месте ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

50-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и врезался в «БМВ Х7». Выезд на встречку на это участке дороги разрешен.

В результате аварии автомобиль «Лада» перевернулся, водитель погиб. 52-летнему владельцу «БМВ» назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.