47 лет на троих получили карталинцы за групповое убийство знакомого

Перед тем как убить свою жертву, они жестоко поглумились над мужчиной

Челябинский областной суд во вторник, 13 августа, вынес приговор троим жителям города Карталы за групповое убийство, совершенное с особой жестокостью. Установлено, что перед убийством они глумились и издевались над знакомым, сообщает прокуратура.

В суде установлено, что в сентябре 2022 года подсудимые — двое мужчин и женщина — договорились совершить убийство знакомого, с которым возник конфликт.

«Потерпевшего связали, сунули в багажник и вывезли в лес, где избили и надругались, а потом подожгли, облив горючей смесью. Смерть наступила на месте в результате термического ожога», — рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину и женщину виновными в групповом убийстве по предварительному сговору с особой жестокостью, их третий соучастник утяжелил свой приговор изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Приговором суда подсудимой назначено 16 лет колонии общего, двум мужчинам — 12 и 19 лет строгого режима. В пользу сестры погибшего в счет компенсации морального вреда с двух подсудимых взыскан 1 миллион рублей.