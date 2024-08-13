Челябинский областной суд во вторник, 13 августа, вынес приговор троим жителям города Карталы за групповое убийство, совершенное с особой жестокостью. Установлено, что перед убийством они глумились и издевались над знакомым, сообщает прокуратура.
В суде установлено, что в сентябре 2022 года подсудимые — двое мужчин и женщина — договорились совершить убийство знакомого, с которым возник конфликт.
«Потерпевшего связали, сунули в багажник и вывезли в лес, где избили и надругались, а потом подожгли, облив горючей смесью. Смерть наступила на месте в результате термического ожога», — рассказали в ведомстве.
Суд признал мужчину и женщину виновными в групповом убийстве по предварительному сговору с особой жестокостью, их третий соучастник утяжелил свой приговор изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.
Приговором суда подсудимой назначено 16 лет колонии общего, двум мужчинам — 12 и 19 лет строгого режима. В пользу сестры погибшего в счет компенсации морального вреда с двух подсудимых взыскан 1 миллион рублей.