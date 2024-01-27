424 иностранца привлекли к ответственности полицейские Челябинской области

В регионе подвели итоги профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области завершили массированные проверки иностранцев в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». В результате к административной ответственности привлекли 424 гражданина стран СНГ, а также возбудили 34 уголовных дела по выявленным 63 преступлениям. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент 101 нарушитель помещен в Центр временного содержания иностранцев и ожидает исполнения решения суда о выдворении. В отношении 50 мигрантов такие решения уже приняты, причем 42 из них выдворят в принудительном порядке.

«Прекращено гражданство Российской Федерации в отношении шести граждан, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»,— добавили в ведомстве.

Также по результатам мероприятия въезд в Россию закрыли 49 иностранцам. Трех мигрантов, чье пребывание в России признали нежелательным после отбытия наказания в местах лишения свободы, депортировали.