42-летняя женщина скончалась в ДТП с переворотом автомобиля в Челябинской области

Водитель иномарки не справилась с управлением

Сегодня днем, 13 августа, на территории Брединского района Челябинской области произошло ДТП. В результате смертельные травмы получила 42-летняя женщина, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в 14:05 на 11 километре автодороги Бреды — Синий Шихан — Наследницкий. 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП пассажир — 42-летняя женщина — от полученных травм скончалась в медицинском учреждении»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.