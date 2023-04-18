42-летнего мужчину с крупной партией конопли задержали полицейские в Челябинской области

Наркотик южноуралец выращивал для себя

В Агаповском районе Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который выращивал и хранил наркотик. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В доме 42-летнего жителя поселка Солодянка полицейские обнаружили около 86 граммов сушеной конопли и почти 35 граммов масла каннабиса. Мужчина объяснил, что выращивал и собирал наркотик для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.