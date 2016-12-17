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400 тысяч рублей за смерть девушки лихач платил 5 лет

400 тысяч рублей за смерть девушки лихач платил 5 лет
Калининский район , разбирательство , дело , ДТП
16.12.2016 16:02:22

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21 Декабря 2016, 18:30

Молодой человек до последнего тянул с возмещением морального вреда.

Разбирательство по делу о страшном ДТП в Калининском районе Челябинска затянулось на несколько лет. В ноябре 2011 года молодой человек, находясь за рулем иномарки, насмерть сбил девушку на перекрестке улиц Российской и проспекта Победы. Решением суда должника обязали погасить 425 тысяч рублей морального вреда родным погибшей девушки. Но молодой человек затягивал с выплатами, не реагируя на требования судебных приставов погасить весь долг.

Молодой житель Челябинска неоднократно привлекался к административной ответственности даже после того, как стал виновником смертельного ДТП. Вместо того, чтобы погасить задолженность, нарушитель обжаловал в суде действия приставов в надежде вернуть право управления. Лихач тянул с выплатами до последнего, перечисляя по две тысячи на счет родственников погибшей.

— Решение суда по данному протоколу еще не вынесено, но должник не стал дожидаться ни решения апелляционной инстанции, ни рассмотрения административного правонарушения и полностью погасил оставшийся долг — 365 тысяч рублей. Ввиду применения мер принудительного исполнения с него также взыскан исполнительских сбор — 29,5 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничение права управления транспортным средством отменено, — сообщили сайту «Первый областной» в Управление ФССП России по Челябинской области.

Отметим, что на этом разбирательства в отношении виновника ДТП не закончились, молодой человек может быть лишен права управлением транспортного средства на срок до одного года.

Фото: stepup.press

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