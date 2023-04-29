40-летний житель Миасса ударил ножом в грудь 17-летнего подростка

Пьяный мужчина поссорился с молодым человеком и схватился за нож

В Миассе Челябинской области полицейские задержали мужчину, который ударил ножом 17-летнего подростка. Парня доставили в реанимацию, а подозреваемого в нападении поместили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение горбольницы доставлен молодой человек с ножевым ранением грудной клетки. Правоохранители сразу же отправились на поиски подозреваемого в совершении преступления. Они выяснили, где произошло ЧП, опросили всех возможных свидетелей и жильцов близлежащих домов, а также объехали все жилые кварталы. Спустя почти сутки подозреваемого задержали.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что ударил ножом в грудь потерпевшего в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При обыске по месту проживания задержанного полицейские изъяли нож, при помощи которого было совершено преступление»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).