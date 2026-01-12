4 ребенка погибли в ДТП за январские праздники в Челябинской области

Госавтоинспекция опубликовала статистику длинных выходных

70 аварий на дорогах произошло в длинные праздничные выходные в Челябинской области. Из них 14 ДТП — с участием детей. 14 детей пострадали, четверо погибли — такова статистика Госавтоинспекции региона с 1 по 12 января 2026 года.

В эти дни инспекторы выявили 465 пьяных водителей, 56 из них сели за руль в опьянении повторно. Водители будут привлечены к административной ответственности. Им грозит суд и лишение прав на вождение от 1,5 до 2 лет, а также штраф до 45 000 рублей. За повторное вождение в пьяном виде грозит уголовная ответственность, максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет. Автомобиль конфискуется в пользу государства.

Напомним, накануне под Чебаркулем погибла 4-летняя девочка. А в пригороде Челябинска две 13-летние пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности и выпали из машины во время аварии. Девочки погибли 7 января.