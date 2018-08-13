/ 4-летнего мальчика разорвали ротвейлеры его бабушки

Малыш с семьей отдыхал на даче.

В СНТ Ленинского района 4-летний мальчик подвергся нападению ротвейлеров. По рассказам садоводов, собак разводила на территории своего участка дачница. Вчера, 12 августа, к ней в гости приехали сын с женой и ребенком. Мальчик, играя в саду, неизвестным образом спровоцировал животных. Они набросились на ребенка и начали трепать. Мама пыталась спасти малыша, но собаки принялись грызть и ее. В итоге отвадить животных удалось только сыну хозяйки и его другу.

Ребенок вместе с мамой госпитализирован в городскую больницу № 9. У него множественные укушенные раны. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Там ребенку оказали необходимую первую помощь и перевели в детскую областную больницу. Сейчас его наблюдают реаниматологи. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.