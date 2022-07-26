38-летнего мужчину нашли мертвым в квартире в Челябинске

Челябинец несколько дней не выходил на связь

В Челябинске местная жительница обратилась к спасателям с сообщением о том, что ее 38-летний сын уже два дня не выходит на связь. Вскрыв квартиру, сотрудники ЕДДС-112 обнаружили мужчину мертвым, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Вызов от жительницы Калининского района поступил днем 25 июля. Она сообщила, что ее сын, проживающий в одном из домов по улице 40-летия Победы, уже второй день не отвечает на ее звонки, а также не открывает двери. При этом родственница отметила, что вредных привычек у мужчины нет.

«Прибывшие на место спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли дверь при помощи специального инструмента всего за несколько минут. Мужчину обнаружили без признаков жизни»,— сообщили в ведомстве.

Причины смерти челябинца выясняются. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

В конце июня в Кизильском районе во дворе частного дома нашли тело восьмиклассника. По предварительным данным, подросток покончил с собой. СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.