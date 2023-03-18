36-летнего магнитогорца задержали по подозрению в организации наркопритона

Мужчине избирают меру пресечения

Полицейские Магнитогорска выявили наркопритон в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью». По подозрению в его организации задержали хозяина квартиры. Им оказался ранее судимый, неработающий 36-летний горожанин. В пристанище для наркоманов обнаружили все доказательства их пребывания. В полиции сообщили, что мужчине избирают меру пресечения.

Полицейские установили, что не работающий и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина систематически предоставлял наркозависимым свою квартиру. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.

Правоохранители составили восемь административных протоколов на хозяина квартиры и его гостей. Статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» предусматривает штраф до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток.

«Отделом дознания ОП „Правобережный“ магнитогорского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.