35-летний мужчина погиб в ДТП с переворотом автомобиля в Челябинской области

Озерчанин ни разу за 13 лет вождения не привлекался к административной ответственности

Сегодня утром, 20 августа, в Озерске Челябинской области произошло ДТП, в результате которого погиб 35-летний мужчина, сообщили в пресс-службе управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Авария произошла в 6:15 на восьмом километре шоссе Татышское. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда 6» на изгибе дороги на высокой скорости съехал в кювет, где врезался в дерево, в результате чего автомобиль перевернулся.

«Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи»,— рассказали в ведомстве.

Известно, что погибший имел стаж вождения 13 лет и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.