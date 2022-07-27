35-летнего мужчину осудят за убийство соседа в Челябинске

У обвиняемого часто возникали конфликты с погибшим, который злоупотреблял спиртным

В Челябинске будут судить жителя Тракторозаводского района, который во время ссоры убил своего соседа по коммунальной квартире, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Утром 21 мая 2022 года 35-летний мужчина повздорил со своим соседом, который злоупотреблял спиртными напитками, взял металлический прут и избил его. Вечером того же дня между мужчинами снова возник конфликт, в ходе которого челябинец схватил нож и нанес своему пьяному оппоненту семь ножевых ранений. От полученных травм тот скончался.

«Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ частью 2 статьи 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“) и частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

Также прокуратура направила на рассмотрение материалы уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении жительницы Тракторозаводского района. Женщина во время распития спиртных напитков несколько раз ударила ножом своего супруга. Мужчина скончался.