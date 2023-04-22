340 нарушений в сфере миграционного законодательства выявили полицейские в Челябинской области

Мигрантам-нарушителям выписали штрафы

В Челябинской области проверили еще свыше 400 мигрантов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Полицейские выявили 340 нарушений и наложили штрафов на сумму около 700 тысяч рублей, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители проверили около 350 мест концентрации мигрантов, среди которых рынки, стройки, овощебазы, транспорт и другие. Всего в отделы полиции доставили более 400 человек для дальнейшей проверки. В результате штрафы выписали более 340 мигрантам.

«В ходе мероприятий пресечено 35 преступлений в сфере миграции. Выявлены факты предоставления иностранными гражданами аттестатов о среднем образовании с признаками подделки, а также незаконного пересечения госграницы России иностранным гражданином, сменившим свои установочные данные. Кроме того, выявлены факты заключения фиктивных трудовых договоров с гражданами ближнего зарубежья без фактического осуществления последними трудовой деятельности»,— рассказали в ведомстве.

Судебными органами приняты решения о выдворении 36 иностранцев, в том числе 28 — в принудительном порядке. 25 мигрантам запретили въезд на территорию России.