34 участника наркосиндиката сели на скамью подсудимых в Челябинской области

ОПГ торговала наркотой на территории семи регионов, задокументировано 100 эпизодов

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении межрегионального организованного преступного наркосообщества. На скамью подсудимых отправлены 34 человека — 33 участника и организатор синдиката, который более года торговал героином и «синтетикой» на территории семи регионов страны.

За период расследования следователями задокументировано 100 эпизодов преступной деятельности, изъято более 26 килограммов наркотиков.

Члены банды принимали участие в совершении наркопреступлений тяжкой категории на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Челябинской и Свердловской областей. Для сбыта наркотических средств были созданы интернет-магазины, действующие в одном из мессенджеров.

«Единое руководство сообществом осуществлял 43-летний гражданин ближнего зарубежья, проживающий за пределами России. Он организовывал контрабандные поставки наркотиков и распределял преступный груз и последующую прибыль среди участников, а также разрабатывал меры конспирации и поощрения. Сообщество состояло из изолированных организованных групп, у каждой из которых был свой руководитель, подобранный организатором из своих проверенных соотечественников. Деятельность каждого участника преступного синдиката и общая дисциплина контролировалась куратором», — рассказали в полиции.

Новые члены преступного сообщества в обязательном порядке проходили многоступенчатый инструктаж по маскировке и особенностям работы, а также использовали систему конспирации: о каждом перемещении груза знал только непосредственный исполнитель и его куратор.

«Работая по данным преступлениям, полицейские столкнулись с изощренными способами сокрытия наркотиков: противозаконный груз, к примеру, перевозился в скрытых полостях автомобилей, подвешивался на веревках в вентиляционные шахты помещений», — говорится в сообщении.

Впрочем, несмотря на беспрецедентные меры конспирации, деятельность всех разветвленных наркоканалов была пресечена в течение 2023—2024 годов благодаря кропотливой работе южноуральских полицейских и их московских коллег.

В настоящее время по результатам проведенных оперативных и следственных мероприятий вина организатора и 33 активных членов преступной группы, граждан РФ и республик Средней Азии, в сбыте наркотических средств, участии и организации преступного сообщества полностью доказана. Уголовные дела в отношении наркоторговцев направлены в суды Челябинска для рассмотрения по существу.