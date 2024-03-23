33-летняя сотрудница магазина в Челябинске присвоила 70 тысяч рублей

Ранее не судимая женщина задержана

В полицию обратился представитель одного из магазинов. Он сообщил, что в ходе ревизии обнаружил хищение 70 тысяч рублей. Правоохранители, работая по заявлению, выяснили, что к краже причастна экс-сотрудница магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что ранее не судимая 33-летняя женщина в течение нескольких месяцев присваивала выручку себе. Всего она похитила 70 тысяч рублей. Незадолго до ревизии женщина уволилась.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (часть 1 статьи 160 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.