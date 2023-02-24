Персонал и посетители комплекса побежали на улицу после того, как в здании сработала пожарная сигнализация. Среди покинувших здание ТРК было 48 детей. Люди успели выйти до приезда пожарных.
«Как оказалось, сигнализация сработала в результате пригорания пищи на кухне магазина „Спар“. После проверки ТРК функционирует в штатном режиме», — говорят в МЧС.
В сентябре 2022 года из ТРК «Слава» в Копейске уже эвакуировали посетителей и работников. Тогда тревога оказалась ложной, пожарная сигнализация сработала без видимых причин.