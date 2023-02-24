300 человек эвакуировали из ТРК «Слава» в Копейске

В здании сработала пожарная сигнализация

В пятницу, 24 февраля, из-за угрозы пожара из ТРК «Слава» в Копейске самостоятельно эвакуировались 300 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Персонал и посетители комплекса побежали на улицу после того, как в здании сработала пожарная сигнализация. Среди покинувших здание ТРК было 48 детей. Люди успели выйти до приезда пожарных.

«Как оказалось, сигнализация сработала в результате пригорания пищи на кухне магазина „Спар“. После проверки ТРК функционирует в штатном режиме»,

— говорят в МЧС.