Музработник из Челябинска попалась на уловку «сотрудников службы безопасности банка». Ее убедили по телефону, что, якобы, на ее имя оформили кредит. Чтобы его аннулировать, мошенники предложили женщине самой взять кредит и перевести его на «безопасный счет». Потерпевшая поверила и согласилась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Женщина перечислила со своей кредитной карты 235 тысяч рублей на указанные номера. Также она оформила в банке кредит на 765 тысяч рублей и перевела полученные деньги через банкоматы злоумышленникам. После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
При выдаче кредита сотрудники банка предупреждали женщину о возможных действиях мошенников и уточняли, на какие цели ей нужны деньги. Однако злоумышленники давали указания, и потерпевшая ответила, что деньги требуются на ремонт в квартире.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сотрудники МВД ищут мошенников.
В пресс-службе полиции напомнили: если позвонившие сотрудники банка просят перевести деньги, стоит отключиться и самостоятельно перезвонить в банк. Если преступление уже произошло, нужно срочно обращаться в районный отдел полиции.