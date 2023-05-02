29-летняя жительница Челябинска перевела мошенникам миллион рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка

Музработник из Челябинска попалась на уловку «сотрудников службы безопасности банка». Ее убедили по телефону, что, якобы, на ее имя оформили кредит. Чтобы его аннулировать, мошенники предложили женщине самой взять кредит и перевести его на «безопасный счет». Потерпевшая поверила и согласилась, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина перечислила со своей кредитной карты 235 тысяч рублей на указанные номера. Также она оформила в банке кредит на 765 тысяч рублей и перевела полученные деньги через банкоматы злоумышленникам. После этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

При выдаче кредита сотрудники банка предупреждали женщину о возможных действиях мошенников и уточняли, на какие цели ей нужны деньги. Однако злоумышленники давали указания, и потерпевшая ответила, что деньги требуются на ремонт в квартире.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Сотрудники МВД ищут мошенников.

В пресс-службе полиции напомнили: если позвонившие сотрудники банка просят перевести деньги, стоит отключиться и самостоятельно перезвонить в банк. Если преступление уже произошло, нужно срочно обращаться в районный отдел полиции.