27 человек тушили пожар в общежитии в Челябинской области

Из здания эвакуировали 36 жильцов

Сегодня, 6 августа, в Троицке Челябинской области произошел пожар в общежитии. С возгоранием боролись 27 человек. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре на улице Гагарина, 16 поступило в 10:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение в квартире на втором этаже. Пожарные сразу же эвакуировали с помощью спасательных комплектов 16 человек, в том числе пятерых детей. Еще 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

«На тушение пожара было подано два ствола РСК 50. Пострадавших нет. Всего привлекалось от МЧС России 7 единиц техники и 27 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Причину возникновения возгорания предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.