27 человек погибли на пожарах в Челябинской области в феврале

Гибели детей не допущено

В последнем зимнем месяце в Челябинской области произошло 336 пожаров. 27 человек скончались, еще 23 получили травмы. Статистику февраля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении»,— уточнили в ведомстве.

Также пожарные приходили на помощь водителям и тем, кто оказался в опасности на водоеме. Всего спасено 52 человека.