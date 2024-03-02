В последнем зимнем месяце в Челябинской области произошло 336 пожаров. 27 человек скончались, еще 23 получили травмы. Статистику февраля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Основными причинами пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении»,— уточнили в ведомстве.
Также пожарные приходили на помощь водителям и тем, кто оказался в опасности на водоеме. Всего спасено 52 человека.