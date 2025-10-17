25-летняя вдова участника СВО из Нязепетровска отдала мошенникам около 3 млн рублей

Преступники убедили женщину перевести сбережения на «безопасный счет»

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 25-летняя жительница Нязепетровска, вдова погибшего участника СВО. Мошенники выманили у нее около 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установили правоохранители, на женщину вышел неизвестный, который представился другом ее погибшего мужа. Он сообщил, что, по данным «контрразведки», персональные данные семей военнослужащих попали к мошенникам, и на вдову якобы оформляется кредит.

Вслед за этим на связь вышли другие преступники, действовавшие под видом сотрудников силовых структур и Росфинмониторинга. Узнав, что у заявительницы есть 2 миллиона рублей на детском счете, они убедили ее перевести эти средства на «специальный счет» для блокировки оформления кредита.

Под руководством аферистов женщина под предлогом покупки жилья сняла деньги через риэлтерское агентство и перевела их мошенникам. Однако на этом требования не закончились. Злоумышленники запросили еще миллион рублей, отправляя смс с кодами для подтверждения операций. Жертве удалось собрать и перевести около 700 тысяч рублей.

Когда возможности женщины иссякли, мошенники предложили ей съездить в Сочи, чтобы забрать недостающую сумму у «другой пострадавшей семьи». После того как вдова отказалась от поездки, преступники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.