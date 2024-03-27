25-летний мужчина погиб после наезда автомобиля в Челябинске

Водитель с места ДТП скрылся

Поздно вечером на улице Российской в Челябинске водитель автомобиля «Вольво» сбил пешехода, переходящего дорогу на красный сигнал светофора. В результате пешеход — 25-летний мужчина — скончался на месте ДТП, сообщили утром 27 марта в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:52 в районе дома № 30 по улице Российской. После наезда на пешехода неустановленный водитель «Вольво V50» бросил машину на улице Болейко и скрылся. Полицейские разыскивают автомобилиста.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.