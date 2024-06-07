25 лет на двоих дали в Аше дилерам из Свердловской области

Канал незаконного сбыта наркотиков пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области

В Аше вынесли приговор двум жителям Свердловской области, которых поймали с крупной партией мефедрона. Они были задержаны в сентябре 2023 года бойцами УФСБ по Челябинской области.

«В результате неотложных следственных действий у виновных обнаружено и изъято более 2,5 кг „синтетики“. Установлено, что наркодилеры являлись участниками ОПГ», — рассказали в ведомстве.

Мужчины признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Один из них приговорен к 11 годам лишения свободы и судебному штрафу в размере 500 тысяч, второй — к 14 годам и штрафу в 600 тысяч рублей. Отбывать наказание дилеры будут в колонии строгого режима.