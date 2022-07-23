25 человек тушили пожар в частном доме в Копейске

На мансарде, где произошло возгорание, находились патроны

В поселке Октябрьский Челябинской области произошел пожар в частном доме, в котором находились патроны. С огнем боролись 25 человек, сообщили в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице 70 лет Октября. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горение происходит на мансардном этаже, где, по словам хозяина, находился сейф с патронами.

На пожаре работали 25 человек личного состава и пять автомобилей. Причины произошедшего устанавливаются. В результате никто не пострадал.