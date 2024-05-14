243 пьяных водителя выявили в Челябинской области в майские праздники

Некоторые сели за руль в нетрезвом виде вновь

С 8 по 12 мая в Челябинской области сотрудники ГИБДД в ходе надзора за дорожным движением выявили 243 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 29 из них ранее уже привлекались к ответственности за вождение в пьяном виде. В отношении нарушителей составлены протоколы и возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечено 214 водителей. По решению суда они будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения, возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, в период с 8 по 12 мая в регионе зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими.