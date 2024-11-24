24-летний чебаркулец перевел мошенникам более двух миллионов рублей

Парень знал о преступных схемах, но злоумышленники оказались хитрее

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний житель Чебаркуля. Парень рассказал, что после нескольких звонков якобы сотрудников банка он оформил несколько кредитов и перевел деньги на «безопасные» счета. В результате он лишился более 2,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшего, сначала ему позвонил якобы оператор сотовой связи и попросил продиктовать код из СМС, чтобы продлить договор на оказание услуг. Не придав этому значения, парень назвал цифры и забыл о диалоге. Вскоре ему начали поступать звонки от «сотрудников службы безопасности банка», которые начали убеждать чебаркульца в том, что неизвестные взломали его аккаунт на «Госуслугах» и успели взять кредит. Вспомнив о мошеннических схемах, парень проигнорировал сказанное. Однако злоумышленники прислали ему в мессенджере фото документа с печатью банка как доказательство того, что они действуют в его интересах. После этого сомнений у потерпевшего не осталось, и он начал выполнять все указания неизвестных.

«В течение недели он взял три кредита, обналичил кредитную карту, а также воспользовался своими сбережениями, и все деньги в размере двух миллионов 350 тысяч рублей перевел через банкомат по указанным ему номерам счетов. Когда связь с „представителями банка“ прервалась, молодой человек понял, что попался на уловку мошенников»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Полицейские вновь призывают южноуральцев быть бдительными и прерывать разговор, как только речь заходит о деньгах.