23-летняя девушка погибла при столкновении «Киа» и фуры в Челябинской области

В ГИБДД рассказали подробности аварии, произошедшей в Миассе

В ДТП между автомобилем «Киа» и большегрузом, которое произошло днем 14 января на трассе М-5 в районе Миасса, погибла 23-летняя пассажирка легковушки и пострадал ее водитель. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в третьем часу дня. 25-летний парень, управляя автомобилем «Киа-Рио», не справился с управлением, допустил занос авто, а затем выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик ДАФ с полуприцепом.

Водителя и пассажирку «Киа» с травмами госпитализировали, вскоре девушка скончалась в больнице.