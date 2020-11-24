22-летняя челябинка хранила наркотики в своём желудке

Из-за этого она обратилась в больницу.

На какие только ухищрения не идут люди, чтобы спрятать наркотики. При этом самым изощрённым способом остаётся хранение веществ в желудке. Так и поступила 22-летняя жительница Челябинска.

Челябинка обратилась в медучреждение с болями в желудке. Врачи достали инородное тело из желудка девушки, которое оказалось синтетическим веществом, общей массой около одного грамма. После чего медработники обратилась к сотрудникам полиции.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий девушку задержали сотрудники ОМВД «Металлургический» города Челябинска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")», — сообщили в ОС со СМИ УМВД России по городу Челябинску.

Отмечается, что санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок от трёх до десяти лет. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.