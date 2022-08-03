22-летнего наркодилера осудили в Челябинске

Молодой человек проведет в колонии 16 лет

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в производстве, хранении и обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Житель поселка Шершни организовал в гараже лабораторию по производству наркотиков. В 2021 году он произвел более 18 килограммов мефедрона, который сбыл наркозависимым через интернет. Также в его гараже хранились сильнодействующее вещество, различные наркотики и прекурсоры.

«Челябинский областной суд признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, части 2 статьи 228.3, части 2 статьи 234 и части 2 статьи 228 УК РФ. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, было принято решение сохранить арест, наложенный на имущество обвиняемого стоимостью выше 855 тысяч рублей.