22 человека тушили крупный ночной пожар в поселке под Челябинском

Пламя перекинулось на соседние строения

Минувшей ночью в поселке Смолино в Челябинске огонь охватил гараж и жилой дом и перекинулся на территорию соседнего дома. На месте ЧП работали 22 человека и 6 автоцистерн, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пожар произошел поздней ночью, по предварительным данным, в гараже одного из частных домов. Из-за того, что обнаружили возгорание поздно, пламя распространилось на дом, надворные постройки, а также надворные постройки соседнего жилого дома.

Пожарным удалось отстоять соседний дом, остановив распространение огня. Другие постройки сильно повреждены.

Причины ЧП выясняют сотрудники отделения дознания. Пострадавших нет.

Поздно вечером 7 октября в селе Кулуево Аргаяшского района загорелись и обрушились надворные постройки. Спасатели в ходе тушения пожара обнаружили тела двух человек. На месте работали 28 человек и 10 единиц техники.