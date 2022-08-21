21-летняя девушка пострадала в тройном ДТП с большегрузами на трассе в Челябинской области

Значительные повреждения получили и автомобили

Днем 20 августа на трассе М5 в Челябинской области произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля и двух большегрузов. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате пострадала 21-летняя пассажирка легкового авто.

«ДТП на М5 между Златоустом и Саткой, водитель „Лады Веста“ выехал на полосу встречного движения, по которой двигался „КамАЗ“. Водитель „ДАФ“ успел увернуться от „КамАЗа“, но все же его задело осколками. К счастью, все живы»,— написал пользователь в паблике «Челябинский водитель» в социальной сети «ВКонтакте».

В региональном ГУ МВД России уточнили, что авария произошла в 17:30 на трассе Москва — Челябинск. По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимися навстречу «КамАЗом» и попутным «ДАФом».

«В результате ДТП 21-летняя пассажир „Лады Весты“ получила телесные повреждения и была госпитализирована»,— добавили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.