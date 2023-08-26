21-летний парень пострадал в ДТП с тремя автомобилями в Челябинской области

Виновник ДТП не выдержал безопасную дистанцию

Сегодня, 26 августа, днем в Сосновском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате с травмами госпитализировали одного из водителей, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в 14:10 на 8 километре автодороги Шершни — Северная. По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару Легаси» врезался в движущийся попутно автомобиль «ВАЗ-2114». От удара отечественное авто вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем «Омода С5».

В результате травмы получил 21-летний водитель «ВАЗа». Его доставили в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.