Сегодня, 26 августа, днем в Сосновском районе произошло столкновение трех автомобилей. В результате с травмами госпитализировали одного из водителей, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Авария произошла в 14:10 на 8 километре автодороги Шершни — Северная. По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару Легаси» врезался в движущийся попутно автомобиль «ВАЗ-2114». От удара отечественное авто вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем «Омода С5».
В результате травмы получил 21-летний водитель «ВАЗа». Его доставили в больницу.
Все обстоятельства аварии выясняются.