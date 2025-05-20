21-летний парень погиб на пожаре в частном доме в Челябинске

Два человека успели покинуть опасную зону

Сегодня, 20 мая, рано утром в Челябинске на улице 32-й годовщины Октября загорелся частный дом на двух хозяев. Два человека успели эвакуироваться, еще один — 21-летний парень — погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Мужчина и женщина покинули опасную зону до прибытия пожарных. 59-летний мужчина получил ожоги и отравление продуктами горения, его госпитализировали. Во время тушения обнаружен погибший парень»,— уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить распространения огня на вторую половину дома.

Причину ЧП устанавливают сотрудники отделения дознания. Пожарного извещателя в доме не было.