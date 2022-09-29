21-летний челябинец украл иномарку для погашения долгов

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Житель Челябинска угнал Volkswagen Golf стоимостью более полумиллиона рублей. Затем он перепродал иномарку за 230 тысяч, чтобы закрыть свои долги, сообщили в пресс-службе городского УМВД.



В Тракторозаводский отдел полиции с заявлением на угон автомобиля обратилась 32-летняя жительница. По словам женщины, она приехала к дому со своим знакомым, которого оставила в машине на время своего отсутствия. Когда вернулась — автомобиля на месте не оказалось.



Полицейские нашли подозреваемого — ранее судимого 21-летнего челябинца. Он успел продать иномарку за 230 тысяч рублей, пообещав новому владельцу отдать все документы позже. Полученные деньги мужчина потратил на свои долги.



Машину полицейские нашли в одном из гаражных боксов в Тракторозаводском районе и вернули законной владелице.



Возбуждено уголовное дело за кражу (пункт «В» части 3 статьи 158 УК РФ). Эта часть статьи предусматривает лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.