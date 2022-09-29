Житель Челябинска угнал Volkswagen Golf стоимостью более полумиллиона рублей. Затем он перепродал иномарку за 230 тысяч, чтобы закрыть свои долги, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
В Тракторозаводский отдел полиции с заявлением на угон автомобиля обратилась 32-летняя жительница. По словам женщины, она приехала к дому со своим знакомым, которого оставила в машине на время своего отсутствия. Когда вернулась — автомобиля на месте не оказалось.
Полицейские нашли подозреваемого — ранее судимого 21-летнего челябинца. Он успел продать иномарку за 230 тысяч рублей, пообещав новому владельцу отдать все документы позже. Полученные деньги мужчина потратил на свои долги.
Машину полицейские нашли в одном из гаражных боксов в Тракторозаводском районе и вернули законной владелице.
Возбуждено уголовное дело за кражу (пункт «В» части 3 статьи 158 УК РФ). Эта часть статьи предусматривает лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.
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