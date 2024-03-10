200 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области после звонка лже-полицейского

Крупную сумму потерпевшая взяла в кредит

В полицию обратилась 57-летняя жительница Кусинского района. Она сообщила, что неизвестные убедили ее взять кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевести деньги на якобы безопасный счет. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Потерпевшая уточнила, что в мессенджере ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником МВД. Он сообщил, что кто-то проводит сомнительные операции с ее банковским счетом, и, чтобы не потерять деньги, нужно оформить кредит на сумму 200 тысяч рублей, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет.

Испугавшись, жительница Кусы отправилась в банк и выполнила все указания неизвестных. После этого ей стали вновь поступать звонки с требованиями взять кредиты и перевести деньги. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

«Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Помните, что сотрудники банков либо представители правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках получения несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, в регионе работает горячая линия с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку с незнакомого номера.