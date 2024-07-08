200 человек эвакуированы из ТРК «Фиеста» на северо‑западе Челябинска из‑за пожара

В торговом центре загорелся отдел на втором этаже

В понедельник, 8 июля, в Челябинске произошел пожар в торговом комплексе «Фиеста» на Молодогвардейцев. Пожар начался на втором этаже ТРК, в отделе «Мир шапок». Корреспондент «Первого областного», работающий на месте происшествия, собрал комментарии очевидцев.

«Сначала я услышала хлопок, но такое периодически у нас бывает. Потом сработала сирена, и начали опускаться шторки. Но до того как начали бегать охранники и кричать, чтобы все выходили, особо внимания я не обращала, потому что такие случаи уже были и ничего за этим не последовало. Но сегодня охранники были очень настойчивыми, поэтому, собрав какие-то вещи, я пошла на выход. По громкой связи ничего не объявляли. Было предположение, что это опять какие-нибудь учения. Потом, уже выйдя на улицу, я увидела ряд пожарных машин и поняла, что, видимо, все серьезно», — рассказывает сотрудница «островка» ETIB Parfum.

О том, что эвакуацию по громкой связи не объявляли, подтвердили и другие сотрудники «Фиесты».

«Бегали охранники, кричали: „Всем на выход, всем на выход!“ Только тогда мы уже поняли, что нужно эвакуироваться. Но никаких объявлений по громкой связи не было», — рассказывает продавец.

«Не было ни запаха гари, ни предупреждений об эвакуации», — сообщает сотрудница «островка» на втором этаже Валерия.

На первом этаже запаха гари также не было.

«Я находилась в магазине „Карри“, там сирена была слышна», — поделилась очевидец.

Однако некоторые работники все же успели уловить едкий запах.

«Запах почувствовала, подумала: „Не у нас ли с кухни идет?“ Проверили все, у нас все в порядке было. Потом заработала сигнализация. Мы с работниками начали уходить, смотрим — а уже все шторки специальные закрыты. Ничего не видно было, но запах чувствовался», — делится сотрудница.

Как отметили в региональном управлении МЧС, на тушение прибыли шесть пожарных машин. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания установит испытательная пожарная лаборатория.

Автор: Анжела Кабатчикова