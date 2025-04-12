20-летняя жительница Миасса проведет 8 лет в колонии за сбыт наркотиков

Девушку поймали, когда она раскладывала свертки по тайникам

В Миасском городском суде вынесли приговор 20-летней местной жительнице, обвиняемой в сбыте наркотика в крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре 2024 года девушка связалась с незнакомцем, который предложил ей распространять наркотики. Она съездила в Челябинск, забрала из тайника 96 граммов мефедрона и вернулась в родной город, чтобы сбыть запрещенку через тайники. Наркотик она расфасовала по сверткам.

В какой-то момент обвиняемая взяла 44 свертка и отправилась раскладывать их по тайникам. Но успела спрятать только восемь — ее задержали полицейские. Остальные свертки, а также нерасфасованный наркотик массой более 60 граммов, находившийся в ее квартире, правоохранители изъяли.

В отношении жительницы Миасса были возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере по предварительному сговору (пункты «а», «б», части 3, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). По решению суда она проведет восемь лет в колонии общего режима. Сотовый телефон, по которому она общалась с координатором, изъят и обращен в доход государства.