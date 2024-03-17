20-летняя жительница Челябинской области перевела на «безопасный счет» более полумиллиона рублей

Неизвестные несколько раз звонили девушке и представлялись сотрудниками разных служб

20-летняя жительница Верхнеуральска рассказала полицейским, что, когда она находилась в Магнитогорске, ей несколько раз звонили неизвестные и представлялись оператором сотовой связи, специалистом портала «Госуслуги» и работником банка. В результате ее убедили перевести все имеющиеся сбережения на якобы безопасный счет, и девушка лишилась 560 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Девушка рассказала, что сначала ей позвонил якобы оператор сотовой связи и сообщил, что действие ее сим-карты заканчивается. Чтобы продолжить ею пользоваться, нужно продлить договор. Поскольку «оператор» обратился к ней по имени и отчеству, девушка поверила ему и продиктовала данные паспорта. Вскоре ей поступил звонок от якобы сотрудника портала «Госуслуги». Он сообщил, что кто-то пытается взломать ее личный кабинет. Для его защиты нужно продиктовать код из СМС-сообщения. Потерпевшая вновь выполнила все необходимые действия.

«Уже после этого с ней связался „работник“ банка, который уведомил ее о необходимости снять все имеющиеся на счетах деньги и перевести их на „безопасный счет“. Злоумышленник убедил девушку, что нужно сделать это как можно быстрее, так как неизвестные пытаются получить доступ к ее сбережениям. Действуя по указанию лжеспециалиста, она вышла из автобуса, на котором планировала ехать в Верхнеуральск, и в торговых центрах Магнитогорска через терминалы сняла 560 тысяч рублей и перевела их на указанные мошенниками счета. После этого злоумышленник сообщил девушке, что он мошенник, и прервал телефонный разговор»,— рассказали в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.