20-летняя девушка пострадала при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Ей оказали необходимую помощь

Сегодня, 5 ноября, днем в Челябинске столкнулись два автомобиля. От удара машины врезались в ограждение и светофор. Есть пострадавшие, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 14:30 напротив дома № 82 по улице Гончаренко. 20-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-21065», поворачивая налево, врезался в автомобиль «Ниссан Примера», который следовал прямо. После удара машины врезались в светофорный столб и ограждение.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка «ВАЗа». Ей оказали необходимую помощь.

Минувшей ночью в Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Пионерской водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина получил смертельные травмы.