20-летний рецидивист украл из автомобиля аудиосистему в Челябинской области

Ущерб составил 50 тысяч рублей

В Катав-Ивановске Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в краже аудиосистемы из автомобиля. Выяснилось, что ранее парень уже был судим за имущественные преступления. Теперь в его отношении вновь расследуется уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о пропаже аудиосистемы обратился местный житель. Он сообщил, что кто-то украл ее, когда автомобиль был открыт. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.

Работая по заявлению, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20‑летний рецидивист. Аудиосистему он планировал использовать дома.

В отношении парня возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.